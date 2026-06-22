Команда Стармера готовит передачу дел преемнику перед отставкой

Политическая команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера начала передавать дела соратникам депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энди Бернэма, что свидетельствует о готовящемся транзите власти в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее информации, канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Даррен Джонс уже провел встречу с бывшим министром транспорта Великобритании Луиз Хейг, которая является ключевым членом команды Бернэма. Издание добавило, что 20 июня Стармер и его ближайшее окружение начали работать над черновым вариантом речи, в которой премьер объявит о своей отставке. При этом газета отметила, что сам глава правительства так и не поговорил с Бернэмом после его победы на довыборах в Палату общин, хотя публично заявлял о желании провести с ним беседу.

Разговоры о возможной отставке Стармера активизировались после того, как его однопартиец Бернэм, занимавший должность мэра графства Большой Манчестер, победил на довыборах в Палату общин, которые прошли 18 июня. Эта победа дала Бернэму возможность бросить вызов лидерству Стармера, который растерял поддержку левого фланга правящей Лейбористской партии.

Пост лидера лейбористов может занимать исключительно член парламента. Именно поэтому Бернэм был вынужден сперва избраться в Палату общин, чтобы затем иметь возможность запустить процедуру смены лидера Лейбористской партии и, как следствие, премьер-министра страны. Как указала газета The Times, Бернэм обладает поддержкой как минимум половины фракции лейбористов в Палате общин (более 200 депутатов).