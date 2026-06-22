Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

С 16 по 19 июня Баку принимал 51-е ежегодное заседание Группы Исламского банка развития - одно из ключевых экономических событий исламского мира. В течение нескольких дней азербайджанская столица стала площадкой для обсуждения вопросов развития, инвестиций, инфраструктуры и расширения международного сотрудничества. По итогам мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты важные договоренности. Сегодня наша страна все чаще становится местом проведения крупнейших политических, экономических и гуманитарных форумов, собирая мировых лидеров, представителей международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества. И за этой тенденцией стоит результат последовательной государственной стратегии, реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет.

За последние годы Баку принимал климатический саммит ООН, Всемирный форум городов, спортивные турниры мирового уровня и десятки крупных международных конференций. Каждое из этих мероприятий раз за разом демонстрирует системную, продуманную на годы вперед политику.

Азербайджан принимает ежегодную встречу Исламского банка развития во второй раз. Впервые это произошло в 2010 году, и та встреча тогда дала серьезный толчок отношениям между страной и Группой - именно тогда начались реформы, направленные на диверсификацию экономики и постепенный уход от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора. С тех пор прошло пятнадцать лет, многое в мире изменилось, но один фактор остался прежним - стабильное и предсказуемое развитие Азербайджана, которое сегодня воспринимается партнерами как данность, хотя на самом деле является результатом целенаправленной работы.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, Президент Ильхам Алиев рассказал о факторах оказавших влияние на успешное развитие нашей страны.

"Азербайджан является независимым государством всего 35 лет. И за исключением первых двух лет, отмеченных войной, оккупацией, гуманитарной катастрофой, гражданской войной и другими трудностями, все последующее время страна развивалась стабильно, и это является одной из главных предпосылок успеха для любого государства. Там, где подрывается стабильность, о развитии не может быть и речи. Поэтому стабильность - политическая, экономическая, социальная стабильность, которая сегодня является реальностью Азербайджана, - представляет собой не только основной фактор нашего развития, но и фактор регионального развития, поскольку благодаря прочным связям Азербайджан уже стал важным игроком во многих сферах на региональном уровне, а также на глобальной арене", - сказал глава государства.

Особое место в международной повестке сегодня занимает энергетическая роль Азербайджана. Страна не просто добывает нефть и газ, она строит и финансирует инфраструктуру, которая связывает регионы между собой: трубопроводы, соединяющие Каспий со Средиземным и Черным морями, маршруты, по которым каспийский газ доходит до европейских рынков. В условиях, когда привычные цепочки поставок дают сбои по всему миру, а энергетическая безопасность становится для большинства государств вопросом национальной безопасности, такая инфраструктура приобретает особую ценность.

Сегодня Азербайджан занимает первое место в мире по географическому охвату трубопроводных поставок газа - природный газ из страны идет в 16 государств, и список продолжает расти. Нефтяные поставки охватывают еще больше направлений. За этим стоят годы дипломатической работы, выстраивания доверительных отношений с соседями и партнерами, а также устойчивая репутация надежного поставщика.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для страны это было не только про энергоносители, но и про более широкую стратегическую задачу.

"Таким образом, это своего рода командная работа, которая является уникальной в смысле сложности реализации проектов - как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения рельефа, а также различных политических препятствий, с которыми мы сталкивались. Инвестируя в значительной степени в инфраструктуру, мы концентрировались не только на внутренней инфраструктуре страны, но и на инфраструктуре внутри страны, имеющей международное значение. Иными словами, мы стремились превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к мировому океану, в международный транспортный хаб, используя наше географическое положение как основу для формирования мощной транспортной инфраструктуры", - пояснил глава государства.

Расположение между Европой и Азией Азербайджан превратил в стратегическое преимущество. Сегодня через территорию страны проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг, которые становятся все более востребованными маршрутами для растущего числа государств.

Цифры подтверждают масштаб изменений: за последние двадцать лет в экономику страны было привлечено более 350 миллиардов долларов прямых инвестиций, почти половина из них - из-за рубежа. И речь идет не только об энергетическом секторе. Сегодня инвесторы все активнее заходят в неэнергетические отрасли, которые власти страны называют одним из приоритетов на ближайшие годы. В мире, где число по-настоящему стабильных и предсказуемых рынков с каждым годом сокращается, это становится серьезным аргументом в пользу Азербайджана.

Отдельно Президент Азербайджана остановился на том, как растущая роль нашей страны подтверждается на уровне международных институтов:

"Наша независимая внешняя политика получила широкую поддержку международного сообщества. Число наших друзей растет из года в год. Поддержка международного сообщества наглядно проявилась в весьма показательных моментах, когда наша кандидатура включалась в список кандидатов в различные международные структуры и получала подавляющую поддержку. Именно так обстояло дело, когда несколько лет назад мы были кандидатами в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и получили поддержку 155 стран. Именно так обстояло дело, когда мы были кандидатами на пост председателя Движения неприсоединения - второй по величине после ООН международной структуры, насчитывающей 120 стран, - и были избраны единогласно, и не только избраны, но и наше председательство было единогласно продлено. Таким образом, это является демонстрацией международной поддержки. Иногда, когда мы слышим такие слова, как "международное сообщество", некоторые могут подумать, что это некая ограниченная группа стран, развитых стран, которые, так сказать, сами присвоили себе это звание, но это ошибочный подход. Международное сообщество - это весь мир, страны, члены Организации Объединенных Наций, и заручиться поддержкой абсолютного большинства стран мира - это действительно свидетельствует, как я уже сказал, об уважении, основанном на конкретных действиях, а не только на заявлениях".

Поддержка такого масштаба, безусловно, нарабатывается годами последовательных действий и реальных результатов, которые видят и признают партнеры по всему миру.

Сегодня международный интерес к Азербайджану заметен как никогда. Страна стала одним из немногих государств, способных поддерживать конструктивные отношения с самыми разными политическими и экономическими центрами силы. Это особенно важно в условиях, когда мир становится все более фрагментированным, а противоречия между государствами продолжают нарастать.

Мир в целом становится менее гибким и более конфликтным: политические блоки укрепляют свои позиции, а дипломатические каналы рвутся быстрее, чем выстраиваются новые. На этом фоне пространств, где возможен открытый диалог между сторонами с противоположными интересами, остается все меньше. Азербайджан - одно из немногих мест, где такой диалог успешно проводится.

Ответ на вопрос, почему именно Азербайджан раз за разом становится площадкой для мероприятий мирового масштаба, лежит на поверхности. Это результат продуманной, последовательной и дальновидной политики, которую на протяжении многих лет проводит Президент Ильхам Алиев. В основе этого успеха лежат три ключевых направления, которые Президент Азербайджана последовательно развивает на протяжении многих лет. Это сильная армия, обеспечившая защиту национальных интересов и восстановление территориальной целостности страны; сильная экономика, позволившая Азербайджану стать важным энергетическим и транспортным центром Евразии; а также взвешенная и независимая внешняя политика, благодаря которой наша страна пользуется уважением и доверием на международной арене.

51-е ежегодное заседание Группы Исламского банка развития стало еще одним успешным международным мероприятием, проведенным в Азербайджане на самом высоком уровне. И этот успех, как и многие другие достижения последних лет, является отражением тех глубоких преобразований, которые произошли в стране за годы независимости.

Решающую роль в этом процессе сыграл Президент Ильхам Алиев. Благодаря его лидерству наша страна стала государством, к мнению которого прислушиваются, надежным партнером, на которого рассчитывают, и площадкой, пользующейся доверием у ведущих мировых игроков. И сегодня очевидно - это далеко не предел.