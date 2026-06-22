Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира

Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой египтян со счетом 3:1.

Для команды под руководством Хоссама Хасана эта победа стала первой в истории выступлений Египта на чемпионатах мира.

Счет в матче на 15-й минуте открыл игрок сборной Новой Зеландии Финн Серман.

Во втором тайме египтяне сумели переломить ход встречи. Голы Мустафы Зико (58), Мохамеда Салаха (67) и Трезеге (83) принесли сборной Египта волевую победу и три очка.