https://news.day.az/sport/1843135.html Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой египтян со счетом 3:1. Для команды под руководством Хоссама Хасана эта победа стала первой в истории выступлений Египта на чемпионатах мира.
Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой египтян со счетом 3:1.
Для команды под руководством Хоссама Хасана эта победа стала первой в истории выступлений Египта на чемпионатах мира.
Счет в матче на 15-й минуте открыл игрок сборной Новой Зеландии Финн Серман.
Во втором тайме египтяне сумели переломить ход встречи. Голы Мустафы Зико (58), Мохамеда Салаха (67) и Трезеге (83) принесли сборной Египта волевую победу и три очка.
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