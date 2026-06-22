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Стрельба произошла в школе в Филиппинах, есть погибшие и ранены - ВИДЕО

В Таклобане, Филиппины, произошла стрельба в школе, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и ещё 5 получили ранения. Как передает Day.Az, власти арестовали двух несовершеннолетних подозреваемых.