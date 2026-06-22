https://news.day.az/world/1843151.html Стрельба произошла в школе в Филиппинах, есть погибшие и ранены - ВИДЕО В Таклобане, Филиппины, произошла стрельба в школе, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и ещё 5 получили ранения. Как передает Day.Az, власти арестовали двух несовершеннолетних подозреваемых.
Стрельба произошла в школе в Филиппинах, есть погибшие и ранены - ВИДЕО
В Таклобане, Филиппины, произошла стрельба в школе, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и ещё 5 получили ранения.
Как передает Day.Az, власти арестовали двух несовершеннолетних подозреваемых.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре