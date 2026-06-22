https://news.day.az/politics/1843148.html Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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