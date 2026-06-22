Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.