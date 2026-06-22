ЧМ-2026: сегодня на поле выйдут сборные Месси, Мбаппе и Холанда

На чемпионате мира-2026 по футболу 22 и 23 июня состоятся очередные матчи 2-го тура группового этапа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в ближайшие два дня болельщики увидят четыре встречи. На поле выйдут сборные Аргентины, Франции и Норвегии, лидерами которых являются Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Главным матчем игрового дня выглядит встреча Аргентины с Австрией в группе J. Команда Лионеля Скалони постарается одержать вторую победу на турнире. В группе I Франция встретится с Ираком, а Норвегия сыграет с Сенегалом. Кроме того, в еще одном матче группы J отношения выяснят Иордания и Алжир.

Матчи пройдут в следующее время по Баку:

ЧМ-2026, групповой этап, 2-й тур

22 июня

Группа J

21:00. Аргентина - Австрия

23 июня

Группа I

01:00. Франция - Ирак

04:00. Норвегия - Сенегал

Группа J

07:00. Иордания - Алжир