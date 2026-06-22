В некоторых частях Баку и Сумгайыта временно не будет света

22 июня в некоторых частях Баку и Сумгайыта будут временно прекращены поставки электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

"В связи с проведением ремонтных работ на трансформаторном пункте, расположенном на территории Управления по энергоснабжению и продаже электроэнергии Ясамальского района, с 10:00 до 13:00 будут действовать ограничения в подаче электроэнергии на улице Микаила Мушфига, а также на части проспектов Мятбуат и Парламент.

В тот же день из-за ремонтно-профилактических работ на трансформаторном пункте, находящемся в зоне обслуживания Управления по энергоснабжению и продаже электроэнергии Низаминского района, с 10:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии на отдельных участках улиц Ширин Мирзаева и Алиаги Курчайлы.

Кроме того, на фидерах №14 и №16, отходящих от подстанции "Сумгайыт" напряжением 110/10 кВ, входящей в состав Сумгайытской электросети, будут проведены ремонтные работы и замена электропроводов. В рамках реконструкции планируется прокладка самонесущих изолированных проводов. В связи с этим с 11:00 до 15:00 возможны перебои в электроснабжении в 20-м и 21-м микрорайонах города Сумгайыт, а также на части территории кварталов №50-53", - сообщили в ведомстве.