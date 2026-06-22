Индийская компания захотела создать конкурента Starlink

Индийская компания Jio Platforms захотела создать конкурента SpaceX Starlink. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам управляющего директора Jio Platforms Акаша Амбани, компания изучает возможность развертывания группировки низкоорбитальных спутников. По его словам, Jio Platforms также сотрудничает с глобальными спутниковыми провайдерами, чтобы "ускорить доступность услуг, одновременно создавая собственные долгосрочные суверенные возможности".

По данным The Economic Times, Jio Platforms планирует запустить более 1600 низкоорбитальных спутников в течение следующих двух-трех лет.