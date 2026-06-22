Армения получит международный интернет через Азербайджан

Компании AzerTelecom и Telecom Armenia подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в AzerTelecom.

Так, в рамках достигнутых договоренностей AzerTelecom, являющаяся ведущим магистральным интернет-оператором региона, расширит географию и число стран, которым предоставляет услуги по поставке международного интернет-трафика, а также обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении с использованием собственной инфраструктуры.

"Подобные соглашения направлены на диверсификацию маршрутов связи в регионе, дальнейшее повышение надежности телекоммуникационных сетей и развитие сотрудничества в сфере телекоммуникаций", - отметили в компании.