https://news.day.az/politics/1843296.html Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном отвечает долгосрочным интересам двух стран - Сердар Бердымухамедов Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном отвечает долгосрочным интересам двух стран - Сердар Бердымухамедов
Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он подчеркнул, что это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов.
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