Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном отвечает долгосрочным интересам двух стран

Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов.