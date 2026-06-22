https://news.day.az/society/1843262.html В Азербайджане произошел оползень В районе административной границы Губинского и Гусарского районов произошел оползень. Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА. По данным бюро, оползневый процесс продолжается с 20 июня.
В Азербайджане произошел оползень
В районе административной границы Губинского и Гусарского районов произошел оползень.
Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
По данным бюро, оползневый процесс продолжается с 20 июня.
В данном районе отсутствуют населенные пункты, а показатели магнитуды и глубины оползня не фиксировались.
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