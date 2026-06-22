В Азербайджане произошел оползень

В районе административной границы Губинского и Гусарского районов произошел оползень.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

По данным бюро, оползневый процесс продолжается с 20 июня.

В данном районе отсутствуют населенные пункты, а показатели магнитуды и глубины оползня не фиксировались.