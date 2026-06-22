Старые песни о реваншистах

Автор: Байрам Эльшадов

21 июня французская газета Le Monde опубликовала статью под громким заголовком: "Нас могут заставить замолчать, но они не смогут стереть нашу память: исчезновение последнего следа Нагорного Карабаха в Армении". На деле же за пафосными формулировками скрывается очередной образец старой доброй французской антиазербайджанской пропаганды, замешанной на передергивании фактов, политической ангажированности и откровенном реваншизме.

Поводом для публикации стало закрытие в Ереване так называемого "постоянного представительства" ликвидированного сепаратистского режима. Того самого режима, который десятилетиями паразитировал на оккупации азербайджанских территорий, а затем был отправлен на свалку истории вслед за своими покровителями и мифами о "независимости".

Напомним контекст. В конце мая Административный суд Армении удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о признании недействительной государственной регистрации имущественных прав несуществующей "н̶к̶р̶" на здание в Ереване. Незаконную лавочку прикрыли вполне законным путем. Иными словами, армянское государство само начало избавляться от юридических и политических рудиментов сепаратизма. Казалось бы, событие абсолютно логичное и закономерное.

Но для авторов Le Monde это едва ли не трагедия мирового масштаба.

На страницах издания вновь появляются хорошо знакомые персонажи, десятилетиями обслуживавшие сепаратистскую повестку. В частности, слово предоставляется так называемому "омбудсмену" незаконного образования Гегаму Степаняну. Читателю предлагают проникнуться сочувствием к людям, лишившимся очередного символа давно прекратившего существование проекта.

Особый цинизм заключается в том, что сама статья фактически подтверждает очевидное: власти Армении продолжают курс на поэтапную ликвидацию структур бывшего сепаратистского режима и продвижение мирной повестки в отношениях с Азербайджаном. Более того, авторы признают, что большинство карабахских армян уже обосновались в Армении, десятки тысяч получили армянское гражданство, часть переехала в другие страны.

То есть речь идет не о каком-то "исчезновении народа", как пытаются внушить читателю, а о закономерном завершении истории незаконного образования, существование которого стало невозможным после восстановления Азербайджаном своего суверенитета.

Однако признать эту реальность французским пропагандистам по-прежнему сложно. На кого тогда вообще рассчитаны подобные публикации?

Сегодня Баку и Ереван, несмотря на все сохраняющиеся противоречия, продолжают двигаться к миру. Еще несколько лет назад трудно было представить обсуждение поставок грузов через территорию Азербайджана в Армению, прямые поставки азербайджанского топлива или соглашения между представителями двух стран в сфере связи и телекоммуникаций. То, что недавно казалось фантастикой, постепенно становится практической реальностью.

Даже официальный Ереван, который еще недавно был заложником агрессивной риторики реваншистских кругов, последовательно демонтирует остатки сепаратистской инфраструктуры. Армянские власти прекрасно понимают простую истину: будущего у проекта "а̶р̶ц̶а̶х̶" нет.

Но именно в тот момент, когда две страны пытаются закрыть одну из самых болезненных страниц своей истории, во французских СМИ снова начинают раскручивать старые мифы, оживлять политических банкротов и подбрасывать дрова в затухший костер реваншизма.

Впрочем, удивляться здесь нечему.

Именно эти издания годами участвовали практически во всех антиазербайджанских информационных кампаниях. Они рассказывали сказки про Азербайджан во время проведения "Евровидения" в Баку, первых Европейских игр, гонок "Формулы-1", конференции COP29 и многих других международных мероприятий. Особенно громко эта публика кричала после Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и после антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе.

Но это лишь самые заметные эпизоды.

На протяжении многих лет французская пресса систематически формировала у своей аудитории искаженную картину реальности, в которой не Армения более четверти века удерживала под оккупацией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, а наоборот - Азербайджан почему-то оказывался агрессором.

Ложь, повторенная тысячу раз, так и не стала правдой. Но она позволила создать комфортный информационный пузырь, в котором сепаратистов продолжают изображать жертвами, а восстановление территориальной целостности Азербайджана - трагедией.

Сегодня, когда даже армянские власти избавляются от последних атрибутов сепаратизма, главной опорой реваншистской повестки остается армянская диаспора.

В нормальных странах диаспоры помогают своим соотечественникам интегрироваться, развивают культурные связи, поддерживают образование, бизнес и гуманитарные проекты. Армянская диаспора же занимается клоунадой.

Напоминаем любезно авторам Le Monde: Карабах является частью Азербайджана. Сепаратистский режим ликвидирован. Даже Армения постепенно закрывает последние двери для политических фантомов прошлого.

Но неугомонная армянская диаспора Франции по-прежнему располагает достаточными ресурсами, чтобы продолжать подпитывать этот рассадник лжи и лицемерия, которым давно стала значительная часть французской прессы. Этим "героям" хочется сказать одно: пора искать новую кормушку. Потому что когда мирное соглашение между Баку и Ереваном будет окончательно подписано, вы останетесь на улице - точно так же, как и ваши друзья-сепаратисты.