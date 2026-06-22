Президент Вьетнама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Господин Президент.
По случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики от имени государства и народа Вьетнама хотел бы направить Вам, господин Президент, и азербайджанскому народу самые искренние поздравления.
Будучи близким другом азербайджанского народа, Вьетнам всегда с вниманием наблюдает и радуется успехам, которых добился азербайджанский народ под Вашим руководством в деле развития страны, укрепления позиции Азербайджана на международной арене.
С удовлетворением отмечаю, что за прошедшее время традиционные отношения дружбы и стратегическое партнерство между нашими двумя странами неуклонно укрепляются и развиваются. Я глубоко убежден, что отношения между Вьетнамом и Азербайджаном, основываясь на этом фундаменте, будут и впредь расширяться, способствуя процветанию двух стран и благополучию двух народов, во имя мира и развития во всем мире.
Желаю Азербайджанской Республике процветания, азербайджанскому народу - счастья.
Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и больших успехов на Вашем высоком посту. Жду Вашего визита во Вьетнам в ближайшее время".
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