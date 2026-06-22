Азербайджанский "Танк" о предстоящем дебюте в UFC

Азербайджанский боец Таир Абдуллаев, который 27 июня дебютирует в UFC на турнире "UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres" на Национальной гимнастической арене, поделился мыслями о подготовке к предстоящему поединку.

Как передает Day.Az, в дебютном бою в полусреднем весе его соперником станет бразилец Джефферсон Насименто.

"UFC для меня - это большой шанс и результат многолетнего труда. Я занимаюсь спортом с 15 лет, а профессионально выступаю с 18. Попасть в UFC всегда было одной из моих главных целей, и сегодня я получил возможность выступать в сильнейшей организации мира.

Я находился на сборах в США и готовился к подписанию контракта с UFC. Изначально мне предложили бой с другим соперником, однако позже планы изменились, и мне предложили выступить на турнире в Баку. Я не раздумывал ни секунды и сразу согласился. Для меня не имеет большого значения, кто именно будет стоять напротив в октагоне", - сказал он.

Абдуллаев отметил, что его соперник - бразилец, представитель школы бразильского джиу-джитсу.

"Но я хочу сказать ему одно: пусть будет готов. Я знаю его сильные стороны и отношусь к нему с уважением. Однако в октагон я выхожу только за победой и готов продемонстрировать все, на что способен. Мое прозвище - "Танк". И я готов пройтись по своему сопернику как танк.

Для меня большая честь выступать в UFC в Баку, перед родными болельщиками. Об этом моменте я мечтал долгие годы. Поддержка трибун дает мне дополнительную мотивацию, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие", - сказал он.

По его словам, сейчас все его внимание сосредоточено на предстоящем поединке.

"Моя цель - успешно выступать в UFC, одерживать победы и в будущем бороться за еще более серьезные задачи.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Когда я выйду в октагон, поддерживайте меня без остановки. Увидимся 27 июня на Национальной гимнастической арене. Уверен, что вместе с вашей поддержкой нас ждет незабываемый вечер боев", - добавил он.