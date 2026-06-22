https://news.day.az/society/1843224.html

В известном ресторане в Баку скончалась женщина

В Баку в ресторане произошел смертельный случай. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 20 июня около 22:00 жительница столицы, 1958 года рождения, Гызханым Гусейнова скоропостижно скончалась в ресторане "Lido", расположенном по адресу: проспект Ататюрка, 69. Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.