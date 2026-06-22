Премьер-министр региона Иракский Курдистан поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр региона Иракский Курдистан Масрур Барзани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени правительства региона Иракский Курдистан рад передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и Гурбан байрамы.

По случаю этих праздников желаю Вашей стране и Вашему народу постоянного прогресса, мира, благополучия, счастья и процветания.

Вновь подтверждаю приверженность правительства региона Иракский Курдистан дальнейшему укреплению дружеских отношений и сотрудничества с Азербайджаном в интересах двух народов

Прошу принять мое высочайшее почтение".