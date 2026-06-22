С чем связан рост аварий с участием мотоциклов?

В последнее время наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, основными причинами увеличения количества аварий являются рост числа нарушений правил дорожного движения, управление транспортными средствами без водительских прав и превышение скоростного режима.

Кроме того, к факторам риска относится давление на водителей со стороны некоторых служб доставки, связанное со спешкой и жесткими временными ограничениями.

Эксперты считают, что росту подобных ДТП также способствуют недостаточный контроль за соблюдением правил дорожного движения и недостаточный уровень профилактической и разъяснительной работы.

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