С чем связан рост аварий с участием мотоциклов? - ВИДЕО
В последнее время наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, основными причинами увеличения количества аварий являются рост числа нарушений правил дорожного движения, управление транспортными средствами без водительских прав и превышение скоростного режима.
Кроме того, к факторам риска относится давление на водителей со стороны некоторых служб доставки, связанное со спешкой и жесткими временными ограничениями.
Эксперты считают, что росту подобных ДТП также способствуют недостаточный контроль за соблюдением правил дорожного движения и недостаточный уровень профилактической и разъяснительной работы.
Подробнее в сюжете:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре