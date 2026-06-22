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Вот как Кабо-Верде отмечает успех в игре с Уругваем на ЧМ - ВИДЕО

Празднования начались на островах Кабо-Верде, после того как на чемпионате мира футбольная сборная этой маленькой африканской страны сыграла вничью 2:2 с Уругваем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры: