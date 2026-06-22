Вот как Кабо-Верде отмечает успех в игре с Уругваем на ЧМ

Празднования начались на островах Кабо-Верде, после того как на чемпионате мира футбольная сборная этой маленькой африканской страны сыграла вничью 2:2 с Уругваем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: