https://news.day.az/sport/1843233.html Вот как Кабо-Верде отмечает успех в игре с Уругваем на ЧМ - ВИДЕО Празднования начались на островах Кабо-Верде, после того как на чемпионате мира футбольная сборная этой маленькой африканской страны сыграла вничью 2:2 с Уругваем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Вот как Кабо-Верде отмечает успех в игре с Уругваем на ЧМ - ВИДЕО
Празднования начались на островах Кабо-Верде, после того как на чемпионате мира футбольная сборная этой маленькой африканской страны сыграла вничью 2:2 с Уругваем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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