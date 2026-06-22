https://news.day.az/officialchronicle/1843294.html Президент Ильхам Алиев: Мы всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире.
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана
Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
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