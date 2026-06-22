Президент Ильхам Алиев: Мы всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана

Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.