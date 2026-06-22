Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы

22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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