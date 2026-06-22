Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном в транспортно-логистической сфере носит долгосрочный характер

22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, уважаемые гости, дорогие друзья. Рад еще раз приветствовать нашего дорогого гостя - Президента Туркменистана с государственным визитом.

Я еще раз выражаю благодарность господину Президенту за то, что он принял мое приглашение и посещает Азербайджан. Уверен, что визит послужит делу дальнейшего укрепления дружеских, братских отношений между нашими странами.

Сегодня проведены переговоры как в расширенном составе, так и тет-а-тет. Обсуждены многие вопросы двустороннего взаимодействия и намечены дальнейшие пути развития нашего сотрудничества.

Я хотел бы еще раз выразить благодарность Туркменистану, моему дорогому брату Аркадагу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за помощь в восстановлении Карабаха. В июле прошлого года, когда он посещал нас, он выдвинул инициативу строительства мечети в городе Физули, строительство уже начато. Это было еще одним свидетельством искреннего дружественного отношения Туркменистана, его общенационального лидера, всего братского народа Туркменистана к Азербайджану.

Я также благодарен Сердару Гурбангулыевичу за сотрудничество. Мы сегодня провели, как я уже сказал, обстоятельный обмен мнениями по многим вопросам. Были даны конкретные поручения. И в рамках Межправительственной комиссии, которая будет проведена в следующем месяце в Туркменистане, уверен, те поручения, которые сегодня мы дали, будут к тому времени детально проработаны, и мы выйдем на решение новых совместных задач и реализацию новых проектов.

Наши отношения строятся на прочном фундаменте - это исторические связи, культурные связи, духовные связи. Мы регулярно проводим выступления творческих коллективов. Буквально недавно, в начале этого месяца были проведены Дни культуры Азербайджана и в Ашхабаде, и в Аркадаге. А в прошлом году деятели культуры Туркменистана были у нас с Днями культуры и в Баку, и в Гяндже.

Также должен сказать, что Баку и Ашхабад - города-побратимы, точно так же, как и Аркадаг и Физули. Все это - демонстрация нашего единства. Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие.

Также еще раз хотел бы выразить благодарность туркменской стороне за активную поддержку принятия Азербайджана в полноправные члены Консультативного совета глав государств Центральной Азии. Я рассматриваю это событие как историческое, поскольку, хоть мы и не являемся географически Центральной Азией, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион. И, естественно, мы с первого дня начали активно взаимодействовать и в многостороннем формате.

Сегодня также много говорилось о транспортно-логистической сфере. Естественно, сотрудничество в этой сфере между нашими странами носит уже долгосрочный, я бы сказал, стратегический характер не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии. Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение. И в данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных как в нашем двустороннем взаимодействии, так и в многостороннем.

И, конечно, Туркменистан, Азербайджан - две страны с обширными ресурсами полезных ископаемых, энергетическими ресурсами. Мы в данном случае нацелены на то, чтобы сотрудничать в объединении наших усилий.

И, конечно же, хотел бы поздравить братский туркменский народ, его руководство с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Я неоднократно бывал в Туркменистане на протяжении уже многих лет и сам всегда убеждался в поступательном развитии нашей братской страны, в том, как хорошеют города, как создается инфраструктура, в том числе и туристическая инфраструктура. Это все говорит о мудрости руководства, о том, что национальные интересы являются приоритетом. Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире.

Еще раз, уважаемый господин Президент, Вас приветствую и прошу передать самые добрые пожелания моему дорогому брату Аркадагу и всему братскому народу Туркменистана.