Каспий объединяет: Баку и Ашхабад расширяют горизонты партнерства

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл сегодня в Азербайджан с государственным визитом. Если еще недавно Каспийское море воспринималось как барьер или зона нерешенных споров, то сегодня оно окончательно превратилось в ключевой экономический мост, соединяющий регионы, а Баку и Ашхабад стали его главными опорными точками.

Современные отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на прагматизме и взаимной выгоде. Одним из важнейших символов этого партнерства стал подписанный в 2021 году меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг". Решение многолетнего спора вокруг морских границ через совместный экономический проект стало показательным примером успешной региональной дипломатии. Однако сегодня стратегическое значение связки Баку-Ашхабад определяется, прежде всего, их ролью в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор.

С каждым годом растут объемы грузоперевозок между Бакинским международным морским торговым портом в Аляте и Международным морским портом Туркменбаши. Благодаря этому Азербайджан и Туркменистан выступают уже не только как поставщики энергоресурсов, но и как ключевые транзитные звенья, обеспечивающие связь между промышленными центрами Восточной Азии и рынками Европы.

Однако нынешний государственный визит нельзя рассматривать исключительно через призму транспортных достижений. Гораздо важнее перспективы, которые открываются перед двумя странами. Сегодня двусторонние отношения постепенно переходят от сотрудничества в сфере транспорта к формированию полноценного интегрированного экономического пространства.

Одним из главных направлений такого развития может стать реализация проекта Транскаспийского газопровода. На фоне расширения инфраструктуры Южного газового коридора вопрос подключения огромных газовых запасов Туркменистана, включая месторождение Галкыныш, к азербайджанской экспортной системе постепенно перестает быть лишь предметом дискуссий и приобретает практическое значение. Для Баку это означает дальнейшее укрепление статуса важнейшего энергетического узла на пути поставок газа в Европу. Для Ашхабада - возможность диверсифицировать экспортные маршруты и снизить зависимость от ограниченного числа покупателей.

При этом будущее азербайджано-туркменского сотрудничества связано не только с энергетикой. Все большую роль начинают играть цифровые технологии и проекты устойчивого развития. Так, реализация проекта "Цифровой Шелковый путь", предусматривающего прокладку волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, позволит создать новый высокоскоростной канал передачи данных между Европой и Южной Азией. Развитие цифровой инфраструктуры может превратить Каспийский регион в важную площадку для размещения дата-центров и облачных сервисов.

Не менее перспективным выглядит и сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики. На фоне глобального энергоперехода обсуждаются возможности транспортировки электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Центральной Азии, в западном направлении через Каспийское море. Это свидетельствует о стремлении двух стран адаптировать совместные проекты к новым мировым тенденциям.

Важные возможности открываются и для промышленной кооперации. Свободная экономическая зона Алят создает благоприятные условия для реализации совместных производственных проектов с участием туркменского бизнеса. Речь идет о переработке таких товаров, как хлопок, удобрения и сера, с последующим выпуском продукции с более высокой добавленной стоимостью для зарубежных рынков. Это также может способствовать расширению взаимных инвестиций и развитию государственно-частного партнерства в строительстве, инженерии и технологическом секторе.

В перспективе именно такие инфраструктурные и экономические проекты могут стать одним из ключевых факторов дальнейшей интеграции Евразии. Государственный визит Сердара Бердымухамедова в Баку демонстрирует, что руководство Азербайджана и Туркменистана рассматривает нынешний этап отношений как возможность вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Объединяя транспортные маршруты, энергетические проекты и цифровую инфраструктуру, две страны не только укрепляют собственные позиции, но и оказывают все более заметное влияние на формирование экономической карты всего Евразийского пространства.