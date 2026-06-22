Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству забитых мячей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, капитан сборной Аргентины отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии.

На 39-й минуте встречи 38-летний форвард отправил мяч в ворота соперника и записал на свой счет 17-й гол на мировых первенствах.

Благодаря этому Месси стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира, превзойдя достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Третье место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей занимает легендарный бразилец Роналдо. Среди действующих футболистов ближайшим преследователем аргентинца является француз Килиан Мбаппе, забивший на чемпионатах мира 14 мячей.

Для Месси нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал очередной возможностью пополнить свою уникальную коллекцию достижений. В 2022 году он привел сборную Аргентины к победе на мировом первенстве в Катаре.