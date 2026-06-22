Поезда в районы будут останавливаться на станции "Дярнягюль"

Пассажирские поезда по маршрутам Баку-Газах-Баку, Баку-Агстафа-Баку (дополнительные рейсы), Баку-Балакен-Баку и Баку-Габала-Баку теперь будут делать остановку и на станции "Дярнягюль".

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

В компании отметили, что нововведение направлено на повышение удобства пассажиров. Теперь для поездок в регионы больше нет необходимости добираться до Бакинского железнодорожного вокзала или других станций.

"Для поездок в регионы теперь нет необходимости приезжать на Бакинский железнодорожный вокзал или на ближайшую другую станцию", - говорится в заявлении ADY.