Эмин Амруллаев рассказал о будущем азербайджанской школы

В ближайшие пять лет азербайджанская школа должна стать более ориентированной на формирование личности.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в совместном интервью АМИ Trend, информационному агентству APA и телеканалу "Хазар ТВ".

Среди вопросов, стоящих перед любой системой образования, он отметил сохранение национальных ценностей, включая язык, добавив, что это особенно важно для государств, расположенных в такой географии, как Азербайджан.

Министр отметил, что в этом смысле, упоминая о ценностях в контексте национальной идентичности, следует говорить о школе, которая на основе идеологии азербайджанства воспитывает новое поколение. "В то же время мы не должны забывать и о международной конкуренции и международном контексте. В технологическую эпоху мы должны стремиться к тому, чтобы сохранялись человеческие ценности", - сказал Э. Амруллаев.

Отметим, что интервью будет распространено сегодня в 20:00 АМИ Trend, информационным агентством APA и телеканалом "Хазар ТВ".