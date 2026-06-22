https://news.day.az/politics/1843223.html Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Туркменистана возложил венок и цветы к могиле Великого лидера.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.
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