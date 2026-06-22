https://news.day.az/world/1843300.html

Крыша строящегося храма рухнула в Индии, есть погибшие - ВИДЕО

По меньшей мере, 7 человек погибли и более 20 человек получили ранения после обрушения крыши в строящемся храме Ханумана в Индии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры: