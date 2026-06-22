Крыша строящегося храма рухнула в Индии,

По меньшей мере, 7 человек погибли и более 20 человек получили ранения после обрушения крыши в строящемся храме Ханумана в Индии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: