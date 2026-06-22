Азербайджанская бадминтонистка завоевала бронзу в Сербии

Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала бронзовую медаль на турнире Serbian U-17 International, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на старте соревнований Джамалзаде обыграла представительницу Румынии Ариану Джурджие - 2:0 (21:5, 21:6). Затем в 1/16 финала азербайджанская спортсменка победила хорватку Майю Пранич - 2:1 (22:20, 16:21, 21:15).

В 1/8 финала Лейла оказалась сильнее турчанки Эланур Ташкыран - 2:0 (21:19, 21:15), а в четвертьфинале в упорной борьбе прошла польскую бадминтонистку Ханну Вилегу - 2:1 (21:7, 15:21, 21:19).

Обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, Джамалзаде вышла в полуфинал, где уступила будущей победительнице турнира - болгарке Марии Поповой со счетом 0:2 (16:21, 14:21).