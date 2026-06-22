330-килограммового жителя Баку вывезли из квартиры

В Баку была проведена специальная операция по госпитализации мужчины, который долгие годы не мог покидать свой дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, 57-летний Сохраб Сеифзаде страдает от слоновости (элефантиаза). Из-за заболевания и веса около 330 килограммов он на протяжении многих лет не мог получать необходимое лечение.

Серьезные проблемы со здоровьем привели к тому, что последние десять лет мужчина фактически не выходил из квартиры.

Об этом сообщила медицинский журналист Намида Исаева. По ее словам, для эвакуации пациента из квартиры были проведены специальные мероприятия с участием сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате операции Сохраб Сеифзаде впервые за долгое время покинул свое жилье и был доставлен в Бакинский центр здоровья.

В настоящее время он проходит лечение и необходимые медицинские обследования под наблюдением врача Закира Гулиева.