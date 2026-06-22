Практические результаты цифровой трансформации в таможенной службе Узбекистана

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы вышли на уровень стратегического партнёрства и последовательно укрепляются в сферах политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, транспортно-логистических связей и региональной интеграции. Благодаря диалогу, основанному на взаимном доверии и тесной дружбе лидеров двух государств, формируются новые институциональные механизмы сотрудничества, а многие совместные инициативы переходят в практическую плоскость.

В частности, для Узбекистана и Азербайджана стратегическое значение имеет развитие транспортно-коммуникационных связей по направлениям Восток - Запад и Центральная Азия - Кавказ. Этот процесс становится важным фактором увеличения объёмов внешней торговли, диверсификации цепочек грузоперевозок и повышения регионального транзитного потенциала. С этой точки зрения тесное сотрудничество между таможенными службами двух стран занимает особое место в обеспечении оперативности и прозрачности торговых процессов.

В таможенной сфере между Узбекистаном и Азербайджаном налажено эффективное взаимодействие по направлениям обмена информацией, управления рисками, внедрения цифровых технологий, а также повышения квалификации кадров. Особое значение имеет опыт азербайджанской таможенной службы по внедрению механизмов цифровизации и интеллектуального контроля, а также процессы цифровой трансформации, реализуемые в Узбекистане, что создаёт прочную основу для взаимного обмена опытом.

В современной глобальной экономике таможенная служба уже не является органом, выполняющим исключительно фискальные функции. Она превращается в важный институт обеспечения экономической безопасности страны, упрощения внешней торговли, расширения экспортного потенциала, улучшения инвестиционной среды и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Международный опыт показывает, что сложные таможенные процедуры, избыточные административные барьеры и бюрократические процессы в документообороте значительно увеличивают торговые издержки.

До 2020 года в таможенной системе Узбекистана также существовал ряд системных проблем. Отдельные таможенные процессы осуществлялись на основе бумажных документов, а среднее время оформления составляло 4 часа 30 минут. Подготовка документов для экспорта занимала до 96 часов, а для импорта - до 150 часов, что являлось серьёзной экономической нагрузкой для предпринимателей. Эти показатели были в 5-6 раз выше по сравнению с практикой экономически развитых стран.

Данные обстоятельства поставили на повестку дня необходимость цифровизации отрасли, сокращения человеческого фактора, обеспечения прозрачности и упрощения бизнес-процессов.

Системные реформы - основа новой таможенной администрации

В последние годы под руководством Президента Республики Узбекистан последовательно реализуются реформы, направленные на поддержку предпринимательства, улучшение деловой среды и либерализацию внешнеэкономической деятельности.

Принцип "Добросовестный предприниматель - справедливая таможня" на практике находит своё выражение и служит укреплению атмосферы доверительного партнёрства между государством и бизнесом. В результате таможенная система поэтапно переходит от традиционной модели административного контроля к цифровой, аналитически ориентированной и интеллектуальной модели управления.

Практические результаты реформ наглядно отражаются и в цифрах. В 2020-2025 годах внешнеторговый оборот страны увеличился в 2 раза. В 2025 году поступления от таможенных платежей составили 76,2 трлн сумов, увеличившись в 3 раза. В 2026 году за счёт роста объёмов внешней торговли и дальнейшего упрощения таможенного контроля с применением элементов искусственного интеллекта данный показатель планируется довести до 84,3 трлн сумов.

За последние четыре года численность сотрудников, осуществляющих оформление грузовых таможенных деклараций (ГТД), сократилась на 40 процентов, однако объём дополнительных таможенных платежей, взысканных до оформления, увеличился в 5,5 раза. Эти цифры свидетельствуют о том, что в отрасли автоматизируются рабочие процессы, а механизмы анализа и управления рисками функционируют эффективно.

При этом количество проводимых досмотров сократилось на 20 процентов, тогда как их результативность выросла более чем в 10 раз. Количество правонарушений, выявленных путём анализа рентгеновских изображений, увеличилось в 3,5 раза, а их стоимость - в 2 раза. Это является практическим результатом перехода от сплошного контроля к контролю, ориентированному на конкретные риски.

От цифровой таможни - к интеллектуальной таможне

В таможенных органах последовательно реализуются процессы цифровизации, разработано 176 новых программных продуктов. Широкое внедрение автоматизированных информационных систем, интерактивных услуг и мобильных приложений укрепило цифровую инфраструктуру таможенной системы.

В 2023-2025 годах Таможенный комитет последовательно занимает 1-е место в республиканской системе "межведомственной рейтинговой оценки" по направлению цифровизации. Это является важным показателем эффективности реформ, проводимых в сфере цифровой трансформации таможенной системы.

Запуск в 2024 году системы "Экспорт в три шага" позволил сократить прежний девятиэтапный контроль в экспортном процессе до трёх этапов. Это дало возможность снизить временные и финансовые затраты экспортёров, а также создать для участников внешнеэкономической деятельности прозрачную и прогнозируемую среду.

С апреля 2025 года полноценный запуск системы автоматического оформления ГТД стал важным поворотным моментом в отрасли. После внедрения данной системы человеческое вмешательство в таможенные процессы сократилось на 75 процентов, а среднее время, затрачиваемое на оформление, - на 65 процентов.

Новая система таможенного контроля даёт результаты и в аэропортах. В условиях, когда пассажиропоток в международных аэропортах увеличился с 2,5 млн до 8,7 млн человек в год, внедрение системы "Дистанционный таможенный контроль" и налаживание информационного обмена с 44 авиакомпаниями позволили сократить время прохождения пассажирами таможенного контроля с 25 до 5 минут.

Международное признание и новый этап сотрудничества

Международное признание опыта таможенной службы Узбекистана не является случайным процессом. Это результат системной работы по цифровизации, институциональным реформам, упрощению бизнес-процессов, управлению рисками и подготовке кадров в соответствии с международными стандартами.

В 2024-2025 годах в Таможенном комитете было организовано 154 визита и встречи с участием представителей таможенных служб зарубежных государств, государственных органов и экспертов международных организаций. Они были направлены на оценку деятельности, проведение двусторонних переговоров, обсуждение технической помощи и грантовых проектов, а также изучение практического опыта таможенных органов Узбекистана.

География визитов охватила такие страны, как Азербайджан, Беларусь, Грузия, Корея, Малайзия, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, США, Китайская Народная Республика, Иран и Япония. Кроме того, налажено активное сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Всемирной таможенной организацией, Евразийским экономическим союзом, СНГ, Организацией тюркских государств, ОБСЕ, Международным валютным фондом, Всемирным банком и JICA.

Особого внимания заслуживает тот факт, что представители таможенных служб и других государственных органов Азербайджана, Грузии, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана посетили Узбекистан с целью изучения опыта таможенной службы нашей страны в сфере цифровизации. Это свидетельствует о том, что таможенная система Узбекистана становится региональной площадкой для обмена опытом.

С текущего года в посольствах Узбекистана в Казахстане, Турции, Китайской Народной Республике и Королевстве Бельгия введены должности советников по таможенным вопросам. Это положило начало новому этапу таможенной дипломатии во внешнеэкономической деятельности.

Всемирной таможенной организацией 8-12 июня 2026 года в городе Брюсселе, Королевство Бельгия, был организован первичный аккредитационный семинар по направлению механизмов оценки эффективности (Performance Measurement Mechanisms).

Среди 12 представителей, отобранных из 187 государств, был и представитель таможенной службы Узбекистана, который успешно завершил семинар и прошёл аккредитацию в качестве эксперта Всемирной таможенной организации.

Таким образом, число сотрудников таможенных органов Узбекистана, получивших статус эксперта Всемирной таможенной организации, увеличилось ещё на одного человека, что ещё больше укрепило представительство нашей страны в международном экспертном корпусе.

В 2025 году ещё один сотрудник таможенной службы Узбекистана также прошёл аккредитацию в качестве эксперта Всемирной таможенной организации по направлению управления рисками.

Рост в международных рейтингах

Реформы, проводимые в таможенной системе Узбекистана, положительно влияют и на улучшение позиций страны в международных рейтингах. В Индексе восприятия коррупции, публикуемом международной организацией Transparency International, Узбекистан за последние четыре года поднялся на 25 позиций - со 146-го на 121-е место.

Кроме того, по компоненту "Эффективность таможни" Индекса эффективности логистики Всемирного банка Узбекистан поднялся со 140-го на 74-е место, зафиксировав рост на 66 позиций. Это подтверждает, что цифровизация и институциональные реформы, реализуемые в таможенной системе, получают признание и на международном уровне.

По итогам "Индекса открытости" Республики Узбекистан за 2024 год Таможенный комитет занял 5-е место среди 98 государственных организаций страны. Это результат системной работы по обеспечению открытости, прозрачности и эффективного взаимодействия с общественностью.

Дальнейшее совершенствование таможенного администрирования

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему упрощению торговых процедур и повышению их эффективности при осуществлении внешнеэкономической деятельности", подписанный в декабре 2025 года, открыл новый этап реформ в отрасли.

Данный документ направлен на улучшение предпринимательской среды, приведение таможенного администрирования в соответствие с международными стандартами и поддержку участников внешнеэкономической деятельности. В соответствии с ним предусмотрено двукратное увеличение доли оформления товаров на экспорт и импорт непосредственно на границе. Это ускорит логистические процессы и сократит временные и финансовые затраты предпринимателей.

Теперь за недостатки, выявленные в ходе таможенного аудита, проведённого по обращению самих предпринимателей, и добровольно устранённые ими, наказание применяться не будет. Это укрепляет атмосферу доверительного сотрудничества между таможенными органами и бизнесом.

Кроме того, предпринимателям предоставляется возможность отсрочки или рассрочки уплаты таможенной пошлины на срок до 120 дней. По результатам системы управления рисками будут применяться сниженные размеры общего обеспечения уплаты таможенных платежей. Эти меры послужат сохранению оборотных средств бизнеса, а также увеличению объёмов производства и экспорта.

Указом также предусмотрено увеличение числа уполномоченных экономических операторов с действующих 99 до более чем 200, а также предоставление дополнительных льгот операторам, занимающим высокие и средние позиции в рейтинге устойчивости. В результате для надёжных предпринимателей сократится количество проверок, а таможенное оформление станет ещё более быстрым.

В целом данный Указ служит коренному совершенствованию таможенного администрирования, широкому внедрению цифровых решений, созданию благоприятной и прогнозируемой среды для предпринимателей. Это формирует прочную основу для создания в Узбекистане открытой, прозрачной и эффективной системы "Интеллектуальная таможня".

В заключение следует отметить, что сегодня таможенная система Узбекистана выходит на новый этап, основанный на цифровой трансформации, управлении рисками, международных стандартах и современных аналитических инструментах. Прежний подход, основанный на бумажной бюрократии, длительном ожидании и сплошных проверках, уступает место оперативной, прозрачной, автоматизированной и интеллектуальной модели управления.

Самое главное, эти реформы не ограничиваются лишь совершенствованием внутренних административных процессов. Они служат расширению внешнеторгового потенциала страны, поддержке экспортёров, борьбе с теневой экономикой, интеграции в международные логистические цепочки и повышению конкурентоспособности Узбекистана на глобальной экономической арене.

В этой связи сегодняшний опыт таможенной службы Узбекистана имеет особое значение не только как результат национальных реформ, но и как современная модель управления, получающая признание на международном уровне.