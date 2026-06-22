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Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в формате «один на один»

22 июня состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым один на один. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется