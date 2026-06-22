Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией.

Как передает Day.Az, обсуждения состоялись 22 июня в ходе встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кади.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече подчеркивалось значение проведения в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Иорданией успешно развиваются на основе принципов дружбы, взаимного уважения и эффективного сотрудничества.

Отмечена важность успешного сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в ряде областей, представляющих взаимный интерес.