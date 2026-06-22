Скончался Гюндюз Бабаев

В Исмаиллы скончался педагог и директор школы.

Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.

Сообщается, что ушел из жизни директор Шабиянской сельской общеобразовательной средней школы Гюндюз Шюкюр оглу Бабаев.

Его смерть с глубокой скорбью восприняли представители образовательного сообщества и жители села.