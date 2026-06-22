https://news.day.az/society/1843206.html

Скончался Гюндюз Бабаев

В Исмаиллы скончался педагог и директор школы. Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях. Сообщается, что ушел из жизни директор Шабиянской сельской общеобразовательной средней школы Гюндюз Шюкюр оглу Бабаев. Его смерть с глубокой скорбью восприняли представители образовательного сообщества и жители села.