МВД Азербайджана обратилось к гражданам

Дорожно-транспортные происшествия, приводящие к наездам на пешеходов, вновь поднимают вопрос важности пешеходных переходов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел, адресованном пешеходам и водителям.

В обращении отмечается, что переход проезжей части вне установленных мест и без использования пешеходных переходов создает серьезную угрозу и нередко приводит к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. Гражданам настоятельно рекомендуется пользоваться только обозначенными переходами.

В то же время водителям напомнили о необходимости постоянной концентрации на дороге и строгого соблюдения скоростного режима. Подчеркивается, что на многополосных дорогах риски, связанные с неожиданным выходом пешеходов на проезжую часть, особенно высоки, и своевременная реакция может предотвратить трагические последствия.

Ведомство призвало всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и рассматривать безопасность как главный приоритет.