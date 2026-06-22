МВД Азербайджана обратилось к гражданам - ВИДЕО
Дорожно-транспортные происшествия, приводящие к наездам на пешеходов, вновь поднимают вопрос важности пешеходных переходов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел, адресованном пешеходам и водителям.
В обращении отмечается, что переход проезжей части вне установленных мест и без использования пешеходных переходов создает серьезную угрозу и нередко приводит к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. Гражданам настоятельно рекомендуется пользоваться только обозначенными переходами.
В то же время водителям напомнили о необходимости постоянной концентрации на дороге и строгого соблюдения скоростного режима. Подчеркивается, что на многополосных дорогах риски, связанные с неожиданным выходом пешеходов на проезжую часть, особенно высоки, и своевременная реакция может предотвратить трагические последствия.
Ведомство призвало всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и рассматривать безопасность как главный приоритет.
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