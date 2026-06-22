Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав "Карабаха"

Защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист уже принял участие в сегодняшней тренировке агдамского клуба.

Кроме того, Джафаргулиев отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Напомним, после матча 27-го тура Мисли Премьер-лиги "Шамахы" - "Карабах" Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отстранены от основной команды решением главного тренера Гурбана Гурбанова за нарушение дисциплинарных правил.