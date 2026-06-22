https://news.day.az/sport/1843187.html Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав "Карабаха" - ВИДЕО Защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав команды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист уже принял участие в сегодняшней тренировке агдамского клуба. Кроме того, Джафаргулиев отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в Австрию.
Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав "Карабаха" - ВИДЕО
Защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев возвращен в основной состав команды.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист уже принял участие в сегодняшней тренировке агдамского клуба.
Кроме того, Джафаргулиев отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в Австрию.
Напомним, после матча 27-го тура Мисли Премьер-лиги "Шамахы" - "Карабах" Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отстранены от основной команды решением главного тренера Гурбана Гурбанова за нарушение дисциплинарных правил.
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