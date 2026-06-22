Состоялся обмен азербайджано-туркменскими документами

22 июня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

"Техническими условиями для обмена предварительной информацией о перевозимых между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном товарах и транспортных средствах" обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

"Протоколом о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Туркменистана в области таможенной статистики взаимной торговли" обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана в сфере спорта" обменялись министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Аллаберди Сапаров.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в сфере труда и социальной защиты населения" обменялись министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и министр труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухамметсейит Сылапов.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в сфере здравоохранения" обменялись министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов.

"Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в сфере продовольственной безопасности" обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов.

"Программой сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в области промышленности на 2026-2028 годы" обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуров.

"Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в энергетической сфере" обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, председатель Государственного концерна "Туркменнебит" Гуванч Агаджанов.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Туркменистана в сфере сельского хозяйства" обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Центральным банком Азербайджанской Республики и Министерством финансов и экономики Туркменистана" обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

"Соглашением об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана" обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

"Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2026-2029 годы" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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