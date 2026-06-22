В Азербайджане директор вступил в сговор с учителями и присвоил десятки тысяч манатов

Директор полной средней школы села Эмираллар Ходжавендского района Меркез Гусейнов присвоил крупную сумму бюджетных средств, выделенных на заработную плату учителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, было установлено, что директор школы, проживавший в Сумгайыте, до 2023 года присвоил в общей сложности 71 301 манат.

В отношении М.Гусейнова было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 и 313 Уголовного кодекса (присвоение в крупном размере и служебный подлог).

Выяснилось, что директор хранил у себя банковские карты учителей, не выходивших на работу, снимал поступавшую на них зарплату и присваивал деньги. Кроме того, он также присвоил средства, выплачиваемые педагогам, занимавшимся обучением на дому.

В ходе следствия М.Гусейнов частично возместил ущерб, нанесенный государственному бюджету.

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям признал его виновным по указанным статьям. Уволенному директору было назначено условное наказание с испытательным сроком.