Минздрав предупредил о временном запрете купания на ряде пляжей

В рамках подготовки к весенне-летнему сезону 2026-го года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава на регулярной основе проводит мониторинги на пляжах, используемых населением для общественного отдыха, с целью оценки соблюдения санитарных норм и правил, а также показателей качества морской воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минздрав, контроль качества морской воды осуществляется ежемесячно с начала года. Начиная с мая месяца интенсивность мониторингов была увеличена, и они проводятся еженедельно. Отобранные пробы морской воды исследуются в лабораториях Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по физико-химическим и микробиологическим показателям.

В течение купального сезона пробы морской воды дополнительно исследуются в соответствующих лабораториях Центра контроля особо опасных инфекций для надзора за особо опасными инфекционными заболеваниями.

По результатам проведённых лабораторных исследований установлено, что в пробах морской воды, отобранных на некоторых территориях, химические и микробиологические показатели не соответствуют требованиям действующих санитарных норм и правил.