Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 19-22 градуса тепла, днем - 27-32 градуса тепла. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В основном в горных и предгорных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25 градусов тепла, днём - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 10-15 градусов тепла, днём - 18-23 градуса, местами до 25-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az