Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

С 16 по 21 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 29 противотанковых мин, 84 противопехотных мин, 514 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в еженедельной информации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проводимых на освобожденных территориях гуманитарных операциях по разминированию.

Согласно информации, 1710,1 гектара территории очищено от мин.

Отмечается, что операции по разминированию осуществляются силами ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четырех частных компаний на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкенди, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.