https://news.day.az/society/1843189.html На этой неделе будет три нерабочих дня подряд На этой неделе в Азербайджане будет три нерабочих дня подряд. Как сообщает Day.Az, это связано с тем, что 26 июня - День Вооруженных сил - приходится на пятницу. Согласно законодательству, этот день является нерабочим. Кроме того, 27 и 28 июня выпадают на субботу и воскресенье, поэтому граждан ожидают три выходных дня подряд.
На этой неделе будет три нерабочих дня подряд
На этой неделе в Азербайджане будет три нерабочих дня подряд.
Как сообщает Day.Az, это связано с тем, что 26 июня - День Вооруженных сил - приходится на пятницу. Согласно законодательству, этот день является нерабочим.
Кроме того, 27 и 28 июня выпадают на субботу и воскресенье, поэтому граждан ожидают три выходных дня подряд.
Таким образом, на этой неделе будет только четыре рабочих дня, а 26-28 июня будут нерабочими днями.
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