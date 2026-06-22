На этой неделе будет три нерабочих дня подряд

На этой неделе в Азербайджане будет три нерабочих дня подряд.

Как сообщает Day.Az, это связано с тем, что 26 июня - День Вооруженных сил - приходится на пятницу. Согласно законодательству, этот день является нерабочим.

Кроме того, 27 и 28 июня выпадают на субботу и воскресенье, поэтому граждан ожидают три выходных дня подряд.

Таким образом, на этой неделе будет только четыре рабочих дня, а 26-28 июня будут нерабочими днями.