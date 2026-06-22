Иран нарастил поставки нефти через Ормузский пролив до максимума

После заключения меморандума о взаимопонимании с США Иран стал активно наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписанное в конце прошлой недели соглашение фактически разблокировало ключевую логистическую артерию на Ближнем Востоке и привело к временному снятию американских нефтяных санкций с Ирана. Об этом ранее заявил министр иностранных дел государства Аббас Аракчи.

В результате сразу три супертанкера (Elva, Virgo и Vigor) стали готовиться к отправлению к побережью Сингапура. После этого сырье, скорее всего, отправится на нефтеперерабатывающие заводы в Китае. На борту этих судов находится в общей сложности шесть миллионов баррелей иранской нефти.

Погрузка сырья на супертанкеры произошла на острове Харк, который является главным нефтеэкспортным терминалом Ирана. Эти объемы стали дополнением к 20 миллионам баррелей, отправленным из порта Чабахар, расположенного на юго-востоке государства, на побережье Оманского залива. В результате морской экспорт сырья из Ирана достиг максимума с начала войны в регионе.

Одними из главных условий договоренности между США и Ираном стали открытие Ормузского пролива и отказ ближневосточного государства от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались снять блокаду с иранских портов. Достигнутая сделка, ожидают участники рынка, стабилизирует мировые цены на нефть на фоне притока дополнительных партий сырья с Ближнего Востока.