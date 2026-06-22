Проект «AI for Good», реализованный при поддержке PASHA Bank, завершён

Программа обучения в области искусственного интеллекта "AI for Good", реализованная в рамках сотрудничества PASHA Bank и Div Academy, успешно завершилась.

Программа была направлена на развитие цифровых навыков молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся без попечения родителей. Из 457 поданных заявок были отобраны 20 участников, которые в течение трёх месяцев получили теоретические и практические знания в области искусственного интеллекта. В ходе обучения они работали над различными проектами и получили возможность применять приобретённые знания на практике.

В рамках проекта также были организованы сессии по развитию с участием сотрудников PASHA Bank. Специалисты Банка провели семинары по развитию гибких навыков, управлению проектами, личному и корпоративному брендингу, цифровому маркетингу, стратегическим коммуникациям и кризисному управлению. Эти сессии внесли вклад как в профессиональное, так и в личностное развитие участников.

Развитие человеческого капитала и поддержка потенциала молодёжи являются одними из ключевых направлений деятельности PASHA Bank в области корпоративной социальной ответственности. Проект "AI for Good" стал очередным подтверждением этой приверженности.

PASHA Bank и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, направленные на развитие образования, инноваций и профессионального роста молодого поколения.