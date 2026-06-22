https://news.day.az/world/1843194.html Стармер подал в отставку Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Новость обновляется
Стармер подал в отставку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку.
Как передает Day.Az, об этом глава правительства объявил во время обращения к журналистам на Даунинг-стрит.
Стармер заявил, что останется на посту премьер-министра Великобритании до момента избрания своего преемника. По его словам, процесс выбора нового лидера правящей Лейбористской партии начнется 9 июля, при этом он сам участвовать в этих выборах не намерен.
Напомним, что Кир Стармер возглавил правительство Великобритании в июле 2024 года.
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