Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку.

Как передает Day.Az, об этом глава правительства объявил во время обращения к журналистам на Даунинг-стрит.

Стармер заявил, что останется на посту премьер-министра Великобритании до момента избрания своего преемника. По его словам, процесс выбора нового лидера правящей Лейбористской партии начнется 9 июля, при этом он сам участвовать в этих выборах не намерен.

Напомним, что Кир Стармер возглавил правительство Великобритании в июле 2024 года.