В европейской стране закроют сотни школ и колледжей

Из-за аномальной жары во Франции власти объявили высший (красный) уровень погодной опасности более чем в трети регионов страны. Об этом сообщает телеканал France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках мер безопасности, введенных из-за аномальной жары, во Франции отменены занятия в школах и колледжах. На общенациональном музыкальном фестивале Fête de la Musique запрещены продажа и употребление спиртного, а также отменены десятки железнодорожных рейсов.

20 июня 35 из 96 департаментов во франции ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. Еще в 45 департаментах ввели оранжевый уровень опасности. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал межведомственный кризисный центр.