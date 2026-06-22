https://news.day.az/unusual/1843235.html На Солнце произошли две мощные вспышки На Солнце зафиксированы две сильные вспышки класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности.
На Солнце произошли две мощные вспышки
На Солнце зафиксированы две сильные вспышки класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 <...> и M6.8", - говорится в сообщении.
Оба взрыва наблюдались в группе пятен №4473 на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. В настоящий момент данная область выходит к Земле и пока остается единственным активным центром.
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