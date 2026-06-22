На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце зафиксированы две сильные вспышки класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 <...> и M6.8", - говорится в сообщении.

Оба взрыва наблюдались в группе пятен №4473 на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. В настоящий момент данная область выходит к Земле и пока остается единственным активным центром.