В Баку в подвале дома нашли тело мужчины

В Баку в подвале жилого дома обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в доме №29 по улице Джавадхана в Насиминском районе столицы.

Так, 20 июня около 07:00 в подвале здания был найден подвергшийся разложению труп мужчины в возрасте примерно 55-60 лет.

По данному факту районная прокуратура проводит расследование.