https://news.day.az/society/1843234.html В Баку в подвале дома нашли тело мужчины В Баку в подвале жилого дома обнаружено тело мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в доме №29 по улице Джавадхана в Насиминском районе столицы. Так, 20 июня около 07:00 в подвале здания был найден подвергшийся разложению труп мужчины в возрасте примерно 55-60 лет.
В Баку в подвале дома нашли тело мужчины
В Баку в подвале жилого дома обнаружено тело мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в доме №29 по улице Джавадхана в Насиминском районе столицы.
Так, 20 июня около 07:00 в подвале здания был найден подвергшийся разложению труп мужчины в возрасте примерно 55-60 лет.
По данному факту районная прокуратура проводит расследование.
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