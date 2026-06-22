Прогноз погоды на ближайшие семь дней

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение ближайших семи дней ожидается переменчивая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в начале недели в столице будет преобладать стабильная и теплая погода, однако затем ее сменят дожди и усиление ветра.

22 и 23 июня в Баку ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха составит 26-27 градусов тепла, ночная - около 21-22 градусов.

24-25 июня теплая погода сохранится, а температура воздуха, как ожидается, повысится до 29 градусов. В эти дни из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения жителям рекомендуется принимать меры защиты от солнца.

Начиная с 26 июня погодные условия начнут меняться: прогнозируется увеличение облачности и кратковременные дожди.

27-28 июня в Баку ожидаются ливни, грозы и сильный северный ветер. Температура воздуха в эти дни снизится до 23 градусов, а в ночные часы будет держаться на уровне около 19 градусов.

По данным синоптиков, к выходным скорость ветра может усилиться до 40 км/ч. Соответствующие службы призвали жителей и водителей соблюдать осторожность в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.