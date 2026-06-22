В Apple рассказали про одну из главных особенностей Siri AI

Apple разработала новую Siri AI таким образом, чтобы голосовой помощник работал одинаково на всех совместимых устройствах компании. Как сообщает 9to5Mac, этот подход должен устранить проблему разрозненного пользовательского опыта, характерную для прежних версий Siri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее возможности Siri различались в зависимости от устройства: iPhone, Apple Watch, HomePod, Mac или Apple TV могли поддерживать разные функции. С выходом Siri AI компания стремится обеспечить единый набор возможностей и одинаковый уровень персонализации вне зависимости от того, с какого устройства пользователь обращается к помощнику.

Старший директор Apple по разработке watchOS Дэвид Кларк в интервью пояснил, что одной из целей компании было создание единого опыта взаимодействия с Siri. По его словам, пользователь должен воспринимать Siri как одного помощника, который имеет доступ к его данным и способен одинаково персонализировать ответы на всех устройствах.

В Apple считают, что такой подход позволит лучше интегрировать Siri в экосистему компании. Если раньше различия в функциональности голосового помощника между устройствами могли вызывать неудобства, то теперь владельцы совместимых устройств должны получать одинаковые возможности Siri AI независимо от того, используют они iPhone, Apple Watch или другое устройство Apple.