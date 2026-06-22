Стало известно, сколько в среднем зарабатывают учителя в Баку

В 2025-2026 учебном году средняя месячная заработная плата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Бакинскому городскому управлению образования, составила 1145 манатов.

Как передает Day.Az, средняя месячная заработная плата воспитателей-педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, составила 610 манатов.

"В государственных общеобразовательных учреждениях будет проведена сертификация педагогических работников по предметам технология, изобразительное искусство, история, физическая культура и музыка. Также сертификацию пройдут педагоги по предметам, по которым она проводилась в предыдущие годы, если с момента их педагогической деятельности после сертификации прошло три года либо если после возвращения из социального отпуска прошел один год.

Для участия в сертификации 4620 учителям по указанным предметам через соответствующую систему были направлены приглашения", - говорится в сообщении Бакинского городского управления образования.